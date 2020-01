Jazmín Pinedo se ríe del nuevo look de Gino Assereto: "Jamás ha escuchado mis recomendaciones"

Jazmín Pinedo no pudo evitar reír a carcajadas al ser consultada sobre el nuevo look de Gino Assereto. En una reciente entrevista, la ‘chinita’ aseguró que el padre de su hija jamás ha hecho caso a sus consejos y dijo que lo prefería con el pelo corto.

“Incluso cuando hemos sido pareja, él jamás ha escuchado mis recomendaciones, porque si él quiere cortarse el cabello, dejárselo largo o pintárselo de algún color, él siempre va a hacer lo que quiere”, declaró Jazmín Pinedo.

Asimismo, sobre el nuevo look de Gino Assereto agregó: “Tengo entendido que no le dio tiempo de pasar por el peluquero. Cómo no lo van a mirar si es un hombre guapísimo, si tiene la peluca larga, la peluca corta o el pelo rubio, siempre será guapo”.

¿Le gustó su look?

Por otro lado, Jazmín Pinedo aseguró que ella prefiere ver a Gino Assereto con el cabello corto. “A mí particularmente, y a él no le debe importar porque solo debe considerar cómo se siente él, me gusta mucho más el cabello corto”, declaró.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO