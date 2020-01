Jazmín Pinedo tras separarse de Gino Assereto: "Austin Palao me parece super guapo"

Ante los constantes rumores, Jazmín Pinedo y Gino Assereto confirmaron el fin de su relación a través de un comunicado, dejando a sus miles de fans muy tristes. Y como lo explica la misiva, aunque la noticia recién salió a la luz, la separación se dio hace varios meses.

“Por este medio queremos hacer de conocimiento a nuestros amigos y medios de comunicación que desde hace algunos meses habíamos tomado la decisión de culminar nuestra relación, pero por el amor que nos tenemos, las vivencias que hemos compartido y el inmenso cariño que aún nos tenemos decidimos mantener esto en privado…”, dice el extenso mensaje al inicio.

En este contexto, y estando ya separada del recordado “Tiburón Assereto”, Jazmín Pinedo confesó en televisión hace unos días que no tenía problemas en confesar qué chicos reality le parecían atractivos. Así un nombre que destacó fue el de Asutin Palao.

“Del lugar donde trabaja Gino hay un chico que me parece recontra churro. Yo se lo he dicho ' Oye ese chico me parece muy churro'. Luego conversé con él y se me quitó el encanto, pero me parece muy guapo. ¿Cómo se llama el hermano de Said Palao? Austin se llama, me parece súper guapo”, dijo, para agregar que para hombres guapos está Gino Assereto, pues, todavía no había hecho público el comunicado.