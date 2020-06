Jean Deza se pronuncia tras filtración de fotos íntimas de Jossmery Toledo

Jossmery Toledo pasó un terrible fin de semana, tras hacer pública la despreciable noticia de que su expareja habría filtrado fotos y videos íntimos de ella a través de las redes sociales. De inmediato, las muestras de apoyo no se hicieron esperar para la expolicía.

Vía Instagram. Como se sabe, Jossmery no se quedó callada y con u nextenso mensaje expresó su malestar por lo ocurrido. “Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando las imágenes y videos íntimos. Esto está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije en el sufrimiento de otros”, escribió la modelo el pasado fin de semana.

Así, la también influencer recibió el apoyo de sus amigos y seguidores con conmovedores mensajes de aliento, pero quien llamó la atención fue su actual pareja, Jean Deza, quien no dudó en darle todo su respaldo con un contundente mensaje.

“Quiero comenzar diciéndote… sé la persona que eres y vales, y eso a mí me tiene tranquilo. En esta vida todos nos equivocamos y tenemos errores, pero no somos quien, para criticar y juzgar, por algo tenemos a un Dios, que lo ve todo y es el único que sabe si estamos haciendo el bien o el mal…”, dijo.

“Y no olvides que vamos a estar en las buenas y en las malas, te quiero mucho mi amor y así que para adelante”, agregó el futbolista recibiendo el aplauso de todos en redes sociales, tras mostrar una correcta y madura postura en esta complicada cituación.





Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO