Jean Deza reconforta a Jossmery Toledo tras difusión de video íntimo: "En las buenas y en las malas"

Luego que la expolicía Jossmery Toledo contara a todos que fue víctima de violencia al ser expuesta a través de un video intimo que grabó con su pareja de hace 4 años, el futbolista de Alianza Lima, Jean Deza, decidió brindarle su apoyo a través de un sentido mensaje en redes sociales.

“Sé la persona que eres y vale y eso a mi me tiene tranquilo. En esta vida todos nos equivocamos y tenemos errores, pero no somos quien para criticar y juzgar, por algo tenemos un Dios. No olvides que vamos a estar en las buenas y en las malas. Te quiero mucho mi amor”, fue el emotivo texto de Deza.

Filtran video íntimo de la expolicía

Como se sabe, Jossmery Toledo vive un calvario desde que se enteró que se encuentra a vista de todos por medio de un video en el que se muestra completamente desnuda. Sin embargo, trata de ser fuerte para afrontar este duro momento junto a su pareja Jean Deza.

