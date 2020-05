Jean Paul Santa María asegura que su hijo es un genio: "Harvard, Cambridge y Nasa pónganle ojo"

Jean Paul Santa María sorprendió a sus seguidores al afirmar que su hijo con Romina Gachoy es un "pequeño Einstein". El ex de Angie Jibaja aseguró que su hijo de cuatro años ya sabe hablar dos idiomas y resolver ejercicios matemáticos complejos. Para demostrarlo, publicó un video donde su hijo aparece haciendo sumas.

"Mi pequeño Einstein. Díganme... ¿Es normal que a los 4 años recién cumplidos un niño sepa sumar asi? Ya desde los 2 años sabia todo el abecedario de pies a cabeza en español y en ingles. Ojo no de paporreta, reconocia cada letra una por una y la sabia graficar perfectamente... A los 4 años sabe leer, escribir, sumar, multiplicar, hablar 2 idiomas y entender otros más", contó Jean Paul Santa María.

El ex de Angie Jibaja incluso se animó a etiquetar a instituciones como Harvard. "El nido dice que no está apto para enseñarle a él, porque esta muy por encima del promedio y esto solo el resumen de cosas que tiene que son increíbles. Sabe que van a pasar cosas que no tendría porque saber. ¡Por favor Harvard, Cambridge y Nasa, etc. pónganle ojo! ¡Genio a la vista!", agregó.

