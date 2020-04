Jean Paul Santa María se recursea vendiendo frutas y verduras por delivery debido a cuarentena

Pese a verse envuelto en polémicas circunstancias debido a los recientes hechos ocurridos con la madre de sus hijos, el cantante de cumbia Jean Paul Santa María, no dudó en emprender un nuevo negocio que le ayude a solventar sus gastos durante la cuarentena ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Es así como lo anunció a través de sus redes sociales: “Que tal amigos, aquí les comparto mi nuevo emprendimiento!!! ¡Ahora pueden pedir sus alimentos desde la comodidad de sus casas! ¡Llegó “¡LA CASERA”! ¡Todos los productos son de primera calidad, sólo productos de exportación para que tú y tu familia disfruten de una buena alimentación! Y, sobre todo, para que cuiden su salud".

Además, motivó a las personas a cuidarse y no salir de casa: “Ya no es necesario que se expongan, ni que expongan a sus familias! No salgan de casa. Vamos Perú Que juntos ganamos esta guerra!!!", agregó decidido.