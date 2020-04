Jean Paul Santa María responde a críticas por venta de mascarillas: "Tengo una familia que mantener"

Al igual que Olinda Castañeda, Jean Paul Santa María incursionó en la venta de mascarillas. En una reciente entrevista, el cantante dijo no tener problemas con las críticas. Como se recuerda, recientemente, la ex chica reality fue duramente cuestionada por vender estos implementos de seguridad y no donarlos como Alejandra Baigorria.

“Me parece lamentable (las críticas). Sin embargo, entiendo porque en estos momentos el que menos está atravesando un estrés increíble. (…) Esto del coronavirus nos agarró con los ‘pantalones abajo’ y la gente está como loca, viendo cómo sus negocios se les caen, los chicos piden comida, gente que está atravesando situaciones de salud gravísimas y un largo etcétera”, declaró Jean Paul Santa María a Trome.

Asimismo, agregó: “Las personas estamos atravesando momentos de estrés en general. Hay quienes enfocamos ese estrés en salir adelante y buscar soluciones, y también están los que que necesitan ver la vida de otros para criticarla. No lo juzgo, pero no comparto esa forma de actuar. En lo personal, no puedo dejar de generar ingresos porque tengo una familia que mantener: mi esposa, mis hijos y mis padres, y no quiero que les falte nada”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO