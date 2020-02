Jefferson Farfán: ¿Su padre no fue bueno como dijo Doña Charo? Esto dijo hace unos años

Las recientes declaraciones de Doña Charo en DíaD, sigue levantando polvo, ya que no solo volvió a salir a la luz el tema de la paternidad de la primera hija de Jefferson Farfán, sino que ahora salió a relucir una entrevista que le realizaron a su padre en 2004, cuando el futbolista había sido contratado para jugar por el PSV de Holanda.

Luis Agustin Farfán habló de la relación padre-hijo y explicó en aquel entonces que su ausencia en la infancia de 'la Foquita' se debió a que él jugaba en provincia y que muy poco venía a Lima.

"No te digo que fui un buen padre, pero estuve en los momentos que pude estar. Yo jugaba en Tarma y venía de lejos. Quizá mediodía estaba con mi mamá y luego le dejaba y le daba (a Jefferson)", expresó.

Incluso manifestó que intento darle lo mejor a su hijo, a pesar que en aquella época no se ganaba bien jugando fútbol. "No me equivoqué con Jefferson. A más no pude llegar. Quizá no podía (económicamente). Tenía una familia constituida", añadió.

Asimismo, señaló que Doña Charo es la única persona que podía decir si era buen o mal padre, y que a él no le interesaba el dinero de su hijo.

"Su mamá debe saber si fui un buen o un mal padre, nadie sabe lo de nadie. Quizá no alcancé a darle todo, pero su mamá sabe", puntualizó.