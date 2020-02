Jessica Newton 'destruye' vestido de Yahaira Plasencia: "La vistió el enemigo"

¡Con todo! Jessica Newton, la prestigiosa organizadora de concursos de belleza, no dudó en dar su opinión experta sobre el vestido que Yahaira Plasencia lució durante los ’Premios Lo Nuesto’. Aunque la ‘reina del toto’ fue considerada una de las mejor vestidas, la ex Miss Perú tuvo otra perspectiva.

Durante una entrevista a un medio de comunicación, Newton criticó la elección del vestido, ya que no ayudaba a resaltar la figura de la salsera. “Yahaira me encanta, es guapa y talentosa, pero creo que la vistió el enemigo. Honestamente el vestido no resaltaba su cuerpo, hubiera optado por otro color y más descubierto”, dijo.

Asimismo, Jessica agregó que quienes se encargaron de la elección del vestuario perdieron una gran oportunidad para mostrar una promesa de la salsa peruana en todo su esplendor. "Han desperdiciado una magnífica oportunidad para mostrarla como una nueva promesa de su género, pero todo el mundo aprende, imagino que en un futuro se asesorará mejor", comentó, asegurando que a pesar de todo respeta la decisión de la revista People.