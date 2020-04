Jesús Neyra causa polémica por comentario sobre el bono solidario del Gobierno

Jesús Neyra se metió en una polémica situación a través de Twitter, donde decidió compartir una imagen sobre las personas que en plena cuarentena fueron vistas comprando cerveza y televisores. El actor no pudo con la indignación y emitió un comentario que no fue bien recibido por los cibernautas que no dudaron en criticarlo.

Vía Twitter. Todo empezó cuando la expareja de Jazmín Pinedo publicó una foto de personas comprando televisores y escribió: “Entonces, te quejas con el estado que no puedes trabajar y que la cuarentena... Te dan tu bono para que sobrelleves la pandemia y.... Corte a:”. Por su parte los cibernautas no tardaron en responder.

VEA TAMBIÉN: Jazmín Pinedo revela la verdadera razón de su acercamiento a Jesús Neyra

“No hay UNA SOLA evidencia en la foto de que la gente que está comprando TV es beneficiaria del bono del Gobierno. Terrible prejuicio”. “Estas asumiendo harto y se te salió todo el prejuicio”. “¿Dónde consigo una tele de 380 soles?”. “¿Esa imagen es de una "noticia" que menciona que "alguien" dice es mi AFP y ahora se convirtió en el bono solidario? Porfavor, más allá de no respetar la distancia social. ¿Cuál es el delito?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Neyra.



MIRA EL POST ORIGINAL

Entonces, te quejas con el estado que no puedes trabajar y que la cuarentena... Te dan tu bono para que sobrelleves la pandemia y.... Corte a: pic.twitter.com/5Y88QjGyyr — Jesús Neyra (@Jesusneyra) April 26, 2020

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO