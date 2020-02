John Kelvin sobre recital de Christian Domínguez a Pamela Franco: ''Está desafinado y desentonado''

El recital de Christian Domínguez a Pamela Franco, cuyo video fue difundido por Magaly Tv, la firme, generó diversas reacciones, una de ellas fue de John Kelvin, quien criticó duramente la capacidad vocal del líder de Gran Orquesta Internacional.

"Lo más importante es el detalle que ha tenido hacia su pareja, nadie puede dudar que es bonito y romántico... pero él tiene que ver y escuchar el video para que diga si está entonado y afinado", comentó, para luego señalar que el cumbiambero no estaría tomando en serio su carrera.

"Él está desafinado y desentonado en esa canción (la del video). Todo cantante que se dedica a la música sabe cuál es su registro vocal, hay cantantes que sí dan la talla sea el género que sea y él no es un principiante, porque tiene años en el mundo de la música. Por eso, el público lo critica. Si él se dedica a la música profesionalmente, no lo está tomando como tal", agregó.

De otro lado, manifestó que la canción 'Contigo aprendí', se la dedicó a Vania Bludau cuando tenían una relación amorosa. "Debería tener otras canciones, hay tantas canciones hermosas. Me quedé sorprendido que a todas les canta la misma canción. No puede ser así porque cada una tiene una historia distinta y son amores diferentes. ¡Cómo le va a cantar lo mismo a todas! No seas malo, pues", afirmó.