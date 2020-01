Carismática exchica reality reveló en emotivo video que fue violada cuando tenía 9 años

La ex chica reality, Josdy González integrante del programa Calle 7, contó a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram que fue abusada sexualmente cuando tenía tan solo 9 años.

Josdy González sufrió de Abuso Sexual

La joven confesó que cuando tenía 9 años acudía todos los días a entrenar atletismo con su hermana y cuando regresaban a casa solían tomar el bus solas, pero para esto, debían subir un puente peatonal. Fue en ese momento que un hombre las interceptó y se las llevó a una escuela cercana donde abusó sexualmente de ambas.

Al poco tiempo de que ocurrió el hecho, ambas regresaron a casa y sus padres notaron lo sucedió, “fue una noche terrible en la que llamamos a la policía (...) Mi mamá estaba muy mal”, dijo Josdy González.

En el video compartido en su cuenta de Instagram agregó que unas personas las escucharon gritar, pero no hicieron nada, “me costó volver a mis entrenamientos, pero yo quería seguir con mis sueños y eso no iba a determinar mi vida”, afirmó la exparticipante del programa Calle 7.