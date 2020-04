"Haré todo público": Josimar acusa a Gianella Ydoña de maltratar a su hijo y ella lanza advertencia

No se quedará con los brazos cruzados. Gianella Ydoña dice que luchará hasta el final por su hijo. La ex de Josimar utilizó su cuenta de Instagram para hacer pública la denuncia de maltrato familiar que el hizo el salsero, acusándola de agredir y abandonar al menor. Además, compartió la grabación de una llamada que le hizo el cantante.

“¡Otra vez Josimar intentando hacer sus maldades! Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono. Haré todo público porque este tipo por tener plata cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así. ¡Jostin y yo siempre juntos! ¡Ya déjanos vivir felices por favor! Yo no tengo la culpa que seas un infeliz de m*****. ¡Déjanos en paz!”, escribó Gianella Ydoña en Instagram.

Asimismo, compartió varios videos al lado de su hijo. “Siempre juntos, mi amor eterno. Te amo con la vida, mi rey. Gracias, mi Dios, por la gran bendición que me diste. Jostin Gimar, te amo y hago y deshago por vos siempre. Te amo hijo”, agregó Gianella Ydoña en otra publicación.

