Josimar se compromete con su nueva protagonista ¡Y asegura que boda con Gianella Ydoña fue simbólica!

Josimar Fidel reveló hace un días que se comprometió con su actual pareja, María Fernanda Saldaña, el último 14 de febrero mientras disfrutaban de su gira por Europa, señalando que está viviendo la etapa más feliz de su vida personal.

Josimar tuvo boda simbólica

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta noticia no fue el flamante compromiso del reconocido cantante, o el costoso anillo 'Versace Rotondo Medusa Gioia' que le regaló a su novia, sino que revelara que nunca estuvo casado por civil ni por iglesia con Gianella Ydoña.

"Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad", expresó Josimar Fidel Farfán a un conocido diario local.

Estas declaraciones remecieron la farándula local, ya que todos vieron en su videoclip "La mejor de todas", todos los detalles de la boda que tuvo con Gianella Ydoña. Sin embargo, todo esto habría quedado en el olvido por no cumplir con los papeles que les solicitaba la iglesia.