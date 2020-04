Josimar: Gianella Ydoña se queda sin casa por incumplimiento de pensión de alimentos del cantante

Luego de haber estado en el ‘ojo de la tormenta’ y posteriormente haber conciliado con el papá de su hijo, Josimar, Gianella Ydoña vuelve a acusar públicamente al cantante de no estar cumpliendo con la pensión correspondiente de alimentos. Es así como asegura estar pasando malos ratos a causa de la también cuarentena debido al coronavirus.

La exprotagonista del salsero contó que, junto a su niño, tuvieron que dejar el lugar donde vivían, pues ya no le alcanza el dinero para poder solventarlo: “Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar el alquiler", manifestó firme.

Trabajará por su pequeño

Asimismo, no dudo en dejar en claro que sacará adelante a su pequeño a como dé lugar, manifestando que al finalizar el estado de emergencia buscará un empleo: "Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía", finalizó.

