Josimar se muestra junto a su nueva pareja e hijo ¡Y Gianella Ydoña explota de la peor manera!

Gianella Ydoña no se quedó de brazos cruzados y publicó un contundente mensaje para su expareja, luego de que Josimar Fidel compartiera una fotografía de su hijo junto a su actual pareja, María Fe Saldaña, dando a entender que son una familia.

Publicación en Instagram

El reconocido cantante de salsa publicó a través de sus redes sociales, una instantánea del hijo que tiene en común con su exesposa junto a su actual pareja, provocando la ira de Gianella Ydoña, quien explotó con todo en su cuenta de Instagram.

“No me molestó. Pero no está bien que él quiera confundir a mi bebé. Si mañana cambia de mujer, como siempre, mi hijo estará confundido", fue la contundente respuesta de Gianella Ydoña, cuando fue consultada en su cuenta de Instagram por la fotografía que se tomó Josimar Farfán con María Fe Saldaña y su pequeño bebé.

La "exprotagonista" contestó una serie de preguntas en sus historias de Instagram, revelando otros detalles íntimos de su relación con el cantante de salsa.