Josimar sufre por el fallecimiento de su abuela: "Eres terca y no querías irte"

Josimar utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje de despedida a su abuela, quien falleció recientemente. El cantante de salsa se mostró muy afectado por su partida y recordó en sus redes sociales el fuerte carácter de su abuela paterna, quien era "orgullosa, fuerte, alegre y coqueta".

"Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte no les creí... no podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte. Por eso llegué, por eso estuve todo el último día contigo. Dios me dio la oportunidad de cargarte por última vez. De hablar juntos. De reírnos y hasta de bromearle a las enfermeras", escribió Josimar en Instagram.

Asimismo, recordó a su padre. "Ahora ya estás junto a tu hijos Tote y Lucho, mi papá y mi tío. Pero sobre todo ya estás con tu amado esposo. Bueno abuela... te vamos a recordar siempre. Mi nerita linda. Ahora sé libre porque ya eres un angelito más que tengo en mi vida abuela mía. ¡No olvides que siempre te tendré en mi corazón!", agregó.

