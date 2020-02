Josimar no se queda callado y responde a Gianella Ydoña por decir que "no le trajo ni una media" a su hijo

Gianella Ydoña dejó mal parado a Josimar al decir que “no trajo ni una media” a su hijo de su viaje a Europa. En una reciente entrevista, el salsero respondió con todo a la madre de su hijo y además insistió en que su boda con la ex ‘protagonista’ fue simbólica.

“No voy a decir qué porque eso queda para mi espacio íntimo, pero mi familia y mis hijos saben que nunca llego con las manos vacías... y mucho menos para mis hijos”, respondió Josimar a un medio local.

Asimismo, sobre su boda con Gianella Ydoña agregó: “El matrimonio no se dio porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia, y ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba invalidado. Es lo último que diré al respecto”.

