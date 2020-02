Jossmery Toledo: Alcalde de Moche organiza evento con la Suboficial ¡Y le ofrece su casa para quedarse!

Luego de ser duramente criticada y estar en el ‘ojo de la tormenta’ por haber hecho público un video en donde sale con su uniforme de oficial, Jossmery Toledo sorprendió a todos al darse a conocer que será protagonista de un nuevo evento organizado por el alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán.

VEA TAMBIÉN: Jossmery Toledo solicitó su pase a situación de retiro de la Policía Nacional

“Quiero que el Perú se entere de que no me está cobrando absolutamente nada, ni al municipio ni a mí. Su hospedaje y alimentación de la doctora (Jossmery Toledo) y de su equipo que de repente la va a acompañar no le va a gastar nada el municipio. Yo he pedido permiso a mis padres para que se queden en mi casa”, expresó el alcalde de Moche, sorprendiendo a muchos de los cibernautas.

Aplaude apoyo de la Suboficial

Asimismo, la autoridad edil, no dudó en mencionar que hizo la misma invitación a otras autoridades, pero que lamentablemente no recibió respuesta. Es por ello que, resalta la actitud de la Suboficial Jossmery Toledo, quien no dudó en apoyar la idea de la exposición fotográfica que se realizará este sábado 1 de febrero a las 7:00 p. m. en la Plaza Mayor de Moche.