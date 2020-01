Jossmery Toledo tras crítica de Dorita Orbegoso: ''No sé si reírme o ahorrarme mis comentarios''

Jossmery Toledo usó su cuenta en Instagram para mostrar que le es irrelevante las críticas de Dorita Orbegoso, quien aseguró que la agente no tiene vocación para servir.

"Mi crítica es que no tiene vocación de servicio porque para mí, no lo tiene...ella es una chica guapa, pero la veo con más vocación para ser modelo, es una chica regia, cuida su cuerpo, es influencer, le gusta estar en videoclips", comentó en su momento la exbailarina.

Al respecto, la suboficial sostuvo: "Con respecto a algunos comentarios, no sé si reirme o ahorrarme mis comentarios. Para mí no tiene importancia lo que digan o se especulan, prefiero quedarme con la boca cerradita, creo que me veo mejor".

En otro momento, Jossmery aprovechó el momento para pronunciarse luego que un programa de TV especulara que habría tenía un romance con el español Fabio Agostini.



"(Responderé) Dependiendo también de las personas que comenten, de lo que digan o de qué canales sean. Creo que todos son inteligentes y se dan cuenta de qué personas vienen (esos comentarios). Vamos a seguir con lo nuestro, seguir dando rutinas en el gimnasio", expresó.