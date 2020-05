Jossmery Toledo se luce en sexy bikini y expone tatuaje en zona íntima

Imparable. La expolicía, Jossmery Toledo, que el año pasado causó gran polémica en la Policía Nacional del Perú, por publicar un video de Tik Tok con el uniforme de la institución, ahora pasa sus días alejada ya de la ley y disfrutando de su nueva faceta como influencer en las redes sociales.

Vía Instagram. Así, la modelo no duda en cautivar a sus seguidores con su bien trabajada figura como acaba de hacerlo hace poco al compartir una sexy foto en bikini, dejando expuesto un travieso tatuaje.

“Ya que no tengo fotógrafo por la cuarentena. Yo misma me sacaré mis boomerang...a veces me da por tomar sol en mi techo, invadiendo la privacidad de mis (emoji de aves)… algo es algo”, escribió la expolicía recibiendo varios halagos por parte de sus seguidores.

