Jossmery Toledo: "¿Qué están esperando? ¿Qué muera toda la Policía Nacional y Fuerzas Armadas?"

Luego de que se difundiera un video de los efectivos de la comisaría de Breña pidiendo que les realicen pruebas de descarte porque uno de sus compañeros día positivo a coronavirus, Jossmery Toledo utilizó sus historias de Instagram para pedir que los miembros del orden no sean sancionados por hacer pública su denuncia.

“Ojalá sean escuchados y no sancionados. El policía se arriesgó a manifestarse y dar la cara por todos, cosa que están prohibidos de hacerlo. Ojalá no le pase nada, solo reclaman lo que debe ser. Ellos también tienen familia y no regresan a sus casas por temor a contagiar a sus familiares”, escribió Jossmery Toledo en Instagram.

Asimismo, pidió que “los que incumplen las normas dadas por el presidente tomen consciencia y no salgan de sus casas para evitar más contagios”. “¿Qué están esperando? ¿Qué muera toda la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que están arriesgando su vida para evitar que algunos anormales no salgan de sus casas? Eso es lo que genera”, agregó Jossmery Toledo.

Autoridades se pronuncian

Cabe resaltar que, tras la difusión del video, las instalaciones de la comisaría de Breña y los autos utilizados por los policías serán desinfectados. Además, los más de 90 efectivos que trabajan en dicha dependencia serán sometidos a una prueba de descarte.

