Jossmery Toledo presume su 'colita' en ceñidos leggins y descuido le hace pasar 'roche'

Jossmery Toledo ha aprovechado la cuarentena para demostrar en su cuenta de Instagram cómo hace para tener la figura de infarto que la caracteriza. Así, día a día comparte sus mejores rutinas con sus seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus publicaciones.

Vía Instagram. Un peculiar momento vivió la expolicía en su red social tras compartir en sus Stories que tenía algo de flojera para hacer su ya acostumbrada rutina, sin embargo, logra vencerla y decide presumir su ropa deportiva con sus seguidores.

De esta manera, Jossmery Toledo lució su bien trabajada silueta, pero un pequeño descuido no pasó desapercibido: estaba en sandalias, por lo que ella misma decidió aclarar que no iba a entrenar así, para evitar ser troleada más adelante. "No pregunten si uso sandalias para el cardio. Ahorita me pongo mis tabas", dijo.

