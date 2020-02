Jossmery Toledo se pronuncia tras ser acusada de estafa por empresario: ''El show no era mío''

La suboficial Jossmery Toledo decidió emplear su redes sociales para defenderse del empresario de discoteca chiclayana que la contrató para animar un show.

“Esta chica tenía que interactuar con el público, pero simplemente subió unos minutos. Me ha cobrado por el pata que nadie conoce (en referencia a Franco Chiesa)”, denunció el empresario ante las cámaras de Magaly Tv, la firme e indicando que le pagó 5 mil soles por estar solo 10 minutos y dehaí dar posta al reggaetonero.

A través de sus historias en Instagram, Jossmery Toledo aclaró el show no era de ella sino de Franco Chiesa, y que parecer, el empresario quiere figuterear.

"Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle que el show no era mío y que era de Franco Chiesa. Lamentablemente no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución, hay pruebas de WhatsApp y mis chat donde le digo a la persona que me contrató que yo no hago show", escribió en un principio, para luego negar haber recibido dicha suma de dinero.

"Me incomoda que hable usted cosas que no son, sabiendo las pautas que se le dijo. Ya saldrán los wtsp donde se le explica todo y es más, el anuncio que hizo publicidad de mi llegada a su discoteca dice bien claro ‘invitada especial’ (chica imagen) nada más...", agregó en otra historia.