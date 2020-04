Jossmery Toledo le responde a Jessica Newton tras 'chotearla' como candidata al Miss Perú

La organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, señaló, mediante Instagram, que no tomaría en cuenta a Jossmery Toledo en un futuro concurso de Miss Perú. “Me gustan las reinas que siguen las normas, respetan a sus organizaciones y que conocen bien el significado de la palabra disciplina”, sentenció la exreina de belleza.

Sin embargo, la respuesta de la famosa ex suboficial de la PNP no se hizo esperar y utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, quienes fueron los que pedían verla en dicho certamen de belleza.

“Muchas gracias a las personas que dieron la posibilidad de que pueda ir a un certamen de belleza como el Miss Perú, pero la verdad no es para mí y nunca lo fue, me parece un concurso hermoso, de muchas chicas guapas en todas sus formas; pero no es lo mío, ni antes ni ahora ni después”, sostuvo Jossmery Toledo.

Finalmente, agregó que tiene como objetivo participar en un concurso de fisicoculturismo. “El único concurso que quisiera ir a competir es el de fisicoculturismo, siempre me encantó y sé que cuando acabe toda esta pesadilla y vuelva a la normalidad, lo haré”, finalizó Jossmery Toledo.