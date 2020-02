Jossmery Toledo: "yo todavía sigo en mi hermosa institución, sigo siendo policía"

Jossmery Toledo más conocida como la “policía sexy” continúa generando controversia en redes sociales tras su polémico video de Tik Tok donde expone el uniforme de la PNP para luego lucir un ceñido vestido.

VEA TAMBIÉN: Jossmery Toledo solicitó su pase a situación de retiro de la Policía Nacional

Tras estar en el ojo de la tormenta, la suboficial de tercera decidió dar un paso al costado a la institución para ahora dedicarse plenamente a su carrera como modelo e influencer de conocidas marcas de moda.

Pese a las constantes preguntas de su retiro, la jovencita decidió compartir un mensaje aclarando algunos detalles de lo sucedido.

“Solo quiero aclarar un tema porque muchos me preguntan si soy o no soy policía. Yo ahora disfruto de mi mes de vacaciones como cualquier persona, yo todavía sigo en mi hermosa institución, sigo siendo policía, terminando mis vacaciones seguiré trabajando, nadie me dio de baja, y si pedí mi pase a retiro tengo mis razones, peri así me vaya o no de mi institución, desde mi corazón seguiré siendo policía”, escribió la joven en una historia.