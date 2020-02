Jóvenes lanzaron las cenizas de su amigo muerto al escenario en pleno concierto

Mr. Bungle, la primera banda de Mike Patton, volvió de su largo receso, aunque por un tiempo definido, que no son más que un par de conciertos en Estados Unidos, una pequeña gira en la que están interpretando del primer demo del grupo.

Durante uno de los shows, dado el 11 de febrero pasado en Brooklyn, un suceso no pasó desapercibido entre los asistentes. Un grupo de jóvenes, que fueron al espectáculo, llevaron consigo las cenizas de su difunto amigo, Dakota Young, también fan de la banda.

Young, quien falleció de forma inesperada semanas antes de la presentación, había comprado entradas junto a sus amigos, por lo que luego del terrible suceso los jóvenes decidieron esparcir sus cenizas -envueltas en una pieza de ropa interior- en medio de la presentación, mientras Mike Patton, Trevor Dunn, Dave Lombardo, Scott Ian y Trey Spruance tocaban uno de sus temas.

Watch a Mr. Bungle fan throw his dead friend?s ashes (wrapped in a pair of his underwear) up on stage during the band?s show, as fitting a final resting place as we can imagine. R.I.P. Dakota Young. pic.twitter.com/ePY4BJupI4

? MetalSucks (@metalsucks) February 17, 2020