Juan Francisco Escobar se enfrenta a médico y minimiza coronavirus: "Más gente muere de gripe"

El actor Juan Francisco Escobar recibió fuertes críticas en redes sociales tras enfrentarse a un médico que combate el coronavirus y lo invitó a unirse a sus guardias por asegurar que la gripe común tiene más mortalidad que el COVID-19 y no debería ser considerada una pandemia.

“Que loco que la ‘pandemia’ no llega al 13% mundial para ser pandemia, ¿no? Es con las justas el 1%, más gente muere de gripe, pero nunca paró el mundo por la misma. ¿Cómo con un 1% es pandemia? ¿El miedo no deja discernir?”, escribió Juan Francisco Escobar en Twitter, quien considera al coronavirus como “un timo global”.

Juan Francisco Escobar sobre coronavirus

Las declaraciones del actor causaron todo tipo de reacciones. “Buen punto. Por favor, si puede acompañarme a mis guardias en emergencia/UCI-Covid19 en el Hospital Almenara, claro sin usar EPP (según usted, la gripe tiene más mortalidad, por ende, no tendría sentido que se proteja), me avisa. Por cierto, son turnos de 24 horas. Saludos”, le escribió un médico.

El actor no se quedó callado y le respondió: “Yo salgo a trabajar todos los días. Tú sigue haciendo tu trabajo. Yo no tengo porque hacerlo. No seas conchan. De paso saca los informes de virólogos muy reconocidos y cuéntales a los pacientes que se usa ya en EE. UU. para esta gripe y como las farmacéuticas que venden humo mienten”.

Reacciones en redes sociales

