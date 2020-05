"Miren lo que me he hecho": Juliana Oxenford se corta el cabello en pleno programa

Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir con ellos el peculiar momento que vivió cuando, durante la pausa comercial de ATV Noticias, al estilo Juliana, decidió tomar unas tijeras y cortase el cerquillo.

Vía Instagram. Fue a través de sus Stories que contó lo sucedido sin evitar las ricas, al recordar el anecdótico momento. “Me corté el cerquillo y después en mi casa me lo cortaron. Miren lo que me he hecho… ¡Me corté el pelo en la pausa!”, dijo.

Asimismo, la periodista confesó que uno de sus compañeros de producción grabó el momento, pero las imágenes jamás verán la luz. “’Chatin’ me ha evidenciado con un video que no voy a publicar”, dijo a manera de broma.

