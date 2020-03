Juliana Oxenford muestra orgullosa su rostro sin maquillaje: "Esta soy yo"

¡Al natural! La conductora de ‘ATV Noticias, al estilo Juliana’ cautivó a sus seguidores de Instagram, al compartir una imagen de su rostro sin una gota de maquillaje y dejar un reflexivo mensaje sobre mostrarnos tal cual somos en nuestras fotografías de las redes sociales.

Vía Instagram. “¿Por qué no mostrarnos tal cual nos levantamos? Esta soy yo después de pararme de la cama, ponerme en la cara mucho bloqueador, cero maquillaje, dejar a María en el colegio, ir al canal, regresar a la escuela y esperar la salida. Obvio que para el programa tengo que peinarme y arreglarme un poco. Sin embargo, no tengo ningún problema en andar por la calle así, aunque la mayoría me diga: “Asu, así eras?” Jaja. ¡Me encanta!”, escribió Juliana Oxenford en su publicación.

Por su parte, sus seguidores la llenaron de halagos y aseguraron que con o sin maquillaje es hermosa. “Igual estas regia, guapa”. “No sé los demás, pero, así como estás se te ve sensual”. “Con tu cara limpia y pelada... igual a pesar del maquillaje que te pones para tu programa (que de verdad no necesitas) te muestras tan genuina como si estuvieras sin ello. Te admiro Mujer. Éxitos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.