Karen Dejo se justifica tras críticas por tramitar pase especial de tránsito

Evelyn Vela, Melissa Klug, Lucía de la Cruz, Josimar y Karen Dejo han sido duramente criticados luego de que ‘Magaly TV, la firme’ revelará que tramitaron el pase especial de tránsito en medio de la cuarentena por el coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘sabrosura’ hizo su descargo.

Según Karen Dejo, ella se encontraba en una residencia alquilada fuera de Lima (que debía entregar el 31 de marzo) cuando el presidente Martín Vizcarra amplió la inmovilización obligatoria al 12 de abril. Así que tuvo que acercarse a una comisaría, donde le recomendaron tramitar el pase.

Asimismo, reveló que la intervinieron en cuatro ocasiones. “Debido a que el dueño de la casa de San Bartolo no me dio facilidades para quedarme unos días más, y con los consejos de los efectivos, gracias a Dios pude trasladarme sin ningún inconveniente y solo tuve que expresar mi caso cada vez que me pararon (4 veces)”, agregó Karen Dejo.

Mensaje de Karen Dejo sobre el coronavirus

