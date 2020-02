Karen Schwarz 'amenaza' a Rodrigo González y este ¡le responde con todo!

Karen Schwarz arremetió con todo contra Rodrigo González asegurando que no le permitía meterse con su hija, luego que el exconductor de TV mostrara una historia en el que aparecía la menor cuando trataba de burlarse de la exreina de belleza.

"Con mi hija no te metas. Y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija. Métete conmigo, si te hace feliz, sigue haciéndolo, no me afecta. Pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija. No te lo voy a permitir. Ten mucho cuidado", habló con furia la esposa de Ezio Oliva.

La respuesta de 'Peluchín' no tardó en darse, que con un tono burlón calificó de ridícula a Karen Schwarz al aclararle que nunca se metió con la menor, y que lo único que hizo fue tomar una captura de video para resaltar que la conductora de TV prefiere ver la competencia que la programación de su canal.

“Karen Schwarz, Karen Schwarz, escúchame bien lo que te voy a decir con este dedo amenazador. Yo no me he metido con tu hija, oye, ridícula. Ahora eres la abanderada del momento, con mi hija no te metas”, respondió entre risas.

“Yo no me he metido con tu hija, ¿quién se ha metido de tu hija?, yo hice lo que haces tú todos los días en tu programa cuando hablas de Farfán, ¿tú, no le tapas la cara a los hijos para hablar de él?”, agregó.