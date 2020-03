Karen Schwarz llega a clínica de emergencia ¡Y podría dar a luz a los 7 meses de embarazo!

Karen Schwarz sorprendió a todos sus seguidores al aparecer de emergencia en una clínica local junto a su pareja, el cantante Ezio Oliva, revelando que estaría apunto de dar a luz a su segunda hija, Cayetana, con tan solo 7 meses de embarazo.

Karen Schwarz podría dar a luz

El propio músico fue quien dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una tierna fotografía junto a su amada, señalando que la pequeña que aún se encuentra en el vientre de su mamá, ya está dando indicios de querer nacer.

“Día 11 en Cuarentena Nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. 7 meses”, escribió Ezio Oliva en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Karen Schwarz señaló que su médico de cabecera le recomendó ir a urgencias, ya que podría estar iniciando contracciones. “Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea, puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, indicó la conductora en sus redes sociales.