Karen Schwarz ratifica su 'amenaza' a Peluchín: ''Voy a hacer que respetes a mi familia''

Karen Schwarz aprovechó su programa para ratificar todo lo que le dijo a Rodrigo González en Instagram en el que indicaban que no iba a permitir que se meta con su hija.

Inicialmente, la conductora de TV mostró su molestia asegurando que Peluchín no debió usar una imagen de su engreída, y mas con un sticker con una expresión de burla.

“Quiero ser puntual. Hace tres años recibo muchos calificativos, aunque no me conoce y no me importa, pero cuando se meten con mi familia sí me vas a conocer y te lo digo a ti, Rodrigo González, con nombre y apellido. Conmigo te puede meter cuantas veces quieras porque es tu show dices, es tu forma de hablar de la gente, a mí me parece atroz, pero es tu tema”, expresó en un inicio Schwarz.

Luego agregó: “Yo te tengo bloqueado, tú me tienes bloqueada, y me llegan mensajes, videos de gente que me aprecia, que me quiere, me dicen que has subido un video mío pero donde salía mi hija, si estoy sentada aquí respondiéndote es porque tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido, que lo único que hace es burlarse de las personas, ponerle adjetivos calificativos, tu contenido no va acorde con mi hija, con lo que yo quiero para mi hija [...] que mi hija esté dentro de tu contenido así la hayas tapado con tu cara riéndote, no lo voy a permitir de ninguna manera porque tú estás generando contenido, mi hija no tiene porqué ser parte de”.

Además, Karen Schwarz dejó en claro que no enviará una carta notarial o presentar una demanda contra el exconductor de TV, pero precisó que “como una madre que soy, voy a hacer que respetes a mi familia porque me cansé. Conmigo haz lo que quieras, ya estoy grande, ya me curé, ya lloré y todo. Yo voy a defender a mi familia. Sigue con tu contenido, es tu rollo, pero a mi hija ni de chiste”.