Karim Vidal a Katty García: "Se te olvidó que trajimos un niño al mundo"

Karim Vidal desató toda su furia con fuerte mensaje en Instagram luego que su expareja Katty García le negara ver a su hijo en estas épocas navideñas.

“Me duele en el alma”. La joven recalcó estar muy triste debido a tener casi 56 días sin poder ver a su hijo a causa de este problema de presunta infidelidad por parte de la popular “Toñita” del Rímac.

“Las mentiras solitas se caen y poco a poco salen a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar y utilizar a otros”, dijo Karim muy molesta con la actitud de la mujer que algún día amó.