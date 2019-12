Karim Vidal explota al ver a Katty García con misterioso hombre: "No me da vergüenza ser lesbiana"

Katty García sorprendió al aparecer muy amorosa al lado de un misterioso hombre durante la celebración navideña. Al ver estas imágenes, Karim Vidal explotó en redes sociales y dejó entrever, una vez más, que la 'toñita del Rimac' le habría sido infiel con este sujeto. Además, exigió ver a su hijo.

"Si fuiste, si eres o serás (bandera LGTB) ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad, da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no eligió, fuimos nosotras y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebé tan abruptamente. (...) Eso es maltrato infantil, si no que me respondan todas aquellas mujeres separadas que no permiten que al día siguiente sus hijos vivan con la persona que su madre o padre les fue infiel", escribió.

Asimismo, agregó: "¡Y dolida no estoy! Pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo, sin poder besarlo, abrazarlo y me duele el alma, drama... Llámalo así, está bien, te dejo. Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar, utilizar a otros".

