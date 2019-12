Karla Tarazona destruye a Isabel Acevedo: "Ahora se arrepiente, que no se venda como la Virgen María"

Isabel Acevedo hizo un ‘mea culpa’ y aseguró estar arrepentida de haberse metido con Christian Domínguez. A Karla Tarazona no le gustaron para nada estas declaración y le pidió que “no se venda como la Virgen María”.

“Ahora se arrepiente, pero bien que se iba de viaje con él al extranjero, a provincias, y venía a mi casa. De los errores siempre se aprende, espero que tome conciencia de todo, pero que no se venda como la Virgen María”, señaló Karla Tarazona.

Sin embargo, descartó aceptar unas disculpas de Isabel Acevedo. “Ahora no aceptaría sus disculpas porque en su momento le dije a él (Christian Domínguez) para sentarme con los dos y arreglar las cosas, pero no aceptó”, agregó Karla Tarazona.

Isabel Acevedo y Karla Tarazona

Como se sabe, en una reciente entrevista, Isabel Acevedo señaló: “De los errores se aprende. Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática, por eso nunca me enfrenté con las otras personas”.

