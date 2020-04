Karla Tarazona no se queda callada y arremete contra Leonard León por llamarla "tóxica"

Karla Tarazona respondió con todo a Leonard León en Instagram, quien la llamó “tóxica” luego de que esta revelara que no ha pagado la pensión de sus hijos. Asimismo, negó que sus hijos estén becados en su colegio, tal como lo aseguró el cantante en sus redes sociales.

“Los niños no solo estudian, comen y tienen muchos gastos de acuerdo a sus edades. Los hijos son de dos, no de uno. La responsabilidad es de dos y no de uno. Las circunstancias en el país afectan a todos, no a uno. (…) Tóxica es la persona que fue sentenciada por violencia física a una mujer”, respondió Karla Tarazona.

Asimismo, agregó: “Mi vida me la compré sola, el único detalle acá es que los hijos no los hice sola. Y tú y yo somos responsables de dos vidas hasta los 18 años. Vive tu vida como mejor te parezca, me va a me viene; pero hasta los 18 años tú y yo tenemos la misma responsabilidad con dos años”.

