Kate Candela: ''Voy a ser sincera, yo con Paula Arias no me saludo''

Kate Candela se está convirtiendo en una de las salseras más requeridas de las discotecas y la está rompiendo en las reproducciones digitales.

La ex cantante de Son tentación habló de Paula Arias. ''Voy a ser sincera, yo con Paula Arias no me saludo'', expresó.

