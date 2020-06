Katy Jara revela que dio positivo a COVID-19 y preocupa a sus fans

La guapa cantante Katy Jara, contó que ella y su esposo Marvin Bancayán se contagiaron de coronavirus. Sin embargo, aclaró que actualmente ambos están fuera de peligro y se vienen recuperando.

VEA TAMBIÉN: Se aplica una vacuna experimental rusa contra el coronavirus a 18 voluntarios

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad (...) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara para una radio local.

VEA TAMBIÉN: Aprueban penas de cárcel para quienes violen la cuarentena

Asimismo, la vocalista detalló el infierno por el que tuvo que pasar: “A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recetaron pastillas anticoagulantes”, agregó la también animado de eventos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO