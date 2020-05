Kevin Blow destruye a Micheille Soifer por cirugía de manga gástrica y la tilda de 'floja'

Kevin Blow se pronunció en redes sociales sobre la sorprendente transformación física de Micheille Soifer, quien se sometió a la cirugía de manga gástrica para bajar de peso. Como se recuerda, después de su ruptura, el cantante se fue a vivir a República Dominicana.

“Viste a la Michi que está delgada . ¿Qué opinas de eso?”, le preguntaron a Kevin Blow. A lo que el respondió: "No sé de su vida y el peso de una persona no es obligación, es una decisión. Al menos que no sea una condición. Si (Micheille) se ha visto gorda o flaca es por su descuido o flojera".

Como se sabe, en enero de este año, Micheille Soifer se sometió a la cirugía de manga gástrica, al igual que sus hermanas Chris y Kimberly Soifer, y producto de la operación logró bajar 22 kilos. Ahora luce una figura totalmente cambiada.

Kevin Blow también utilizó su cuenta de Instagram para dedicartle un mensaje a Mario Irivarren, quien dio positivo a coronavirus. "Hermano mío, te envío mis oraciones y mis fuerzas en este momento y se que saldrás de esta. Quiero que sepas que te admiro y respeto", escribió en Instagram.

