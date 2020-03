Korina Rivadeneira pide que venezolanos también reciban el bono de 380 soles

Korina Rivadeneira generó controversia en sus redes sociales, al pedir al gobierno peruano que contemple un bono de 380 soles para sus compatriotas venezolanos, que viven del día a día y no pueden salir a trabajar a causa del Estado de Emergencia impuesto por Martín Vizcarra.

Korina Rivadeneira habla por venezolanos

“Esperemos que también pronto contemplen también un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, fue el mensaje que publicó la esposa de Mario Hart en su cuenta de Instagram.

Los peruanos que siguen a Korina Rivadeneira en sus redes sociales no dudaron en manifestarse y recriminarle por la solicitud realizada, comentando en su publicación un sinfín de comentarios negativos contra ella. Sin embargo, la modelo no se quedó de brazos cruzados y respondió con todo.

"Pensemos en lo mejor para todos, no “para unos sí y para otros no”. Basta de tanta pobreza mental. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir simplemente no opinen”, respondió Korina Rivadeneira en su cuenta de instagram.