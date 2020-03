Kylie Jenner llama la atención por la 'deformidad' de sus dedos del pie

Una avalancha de comentarios recayeron sobre Kylie Jenner por una fotografía en el que no solo derrochó sensualidad con su hermana Kendall con sus sugerentes bikinis, sino por la inusual apariencia de los dedos de uno de sus pies.

Todo empezó con una imagen (en el que aparece posando con su pariente de pie en unas escaleras para mostrar sus trajes de baño) que subió la menor del clan Kardashian-Jenner en su cuenta de Instagram, la cual llamó la atención de sus seguidores, quienes notaron que el tercer dedo de su pie derecho daba la apariencia de una deformidad.

eww at kylies toes and kendals are as long as my fucking fingers https://t.co/gjT9huIZuQ