Kylie Jenner podría enfrentarse a una investigación criminal con pena de cárcel

Kylie Jenner es la protagonista actual de lo peor que le puede ocurrir a cualquier empresario y personaje famoso. La revista Forbes la acusa de haber mentido en cuanto a sus ganancias y la expulsó de su lista de multimillonarios, donde desde hace dos años ella ocupaba el primer lugar entre los jóvenes más adinerados.

Pero eso no es todo, ya que además del escándalo mediático, la influencer podría enfrentarse a un problema legal que derivaría en una investigación criminal con posible condena de cárcel.

La publicación asegura que Jenner mintió en cuanto a las ganancias de Kylie Cosmetics y que infló las cifras: "Similar a la obsesión durante décadas de Donald Trump con respecto a su valor neto, los medios a los que han recurrido los Jenner incluyen invitaciones a Forbes para visitar sus mansiones o a las oficinas de los contables públicos, o incluso creando declaraciones de la renta probablemente", dice la información.

Kylie se defendió a través de Twitter con un mensaje en el que muestra su perplejidad ante lo ocurrido y defiende su inocencia: "Pensaba que esta era una página web con buena reputación. Todo lo que veo son afirmaciones inexactas y suposiciones que no han sido probadas. Nunca he pedido ningún título ni he mentido para conseguirlo. Nunca. Y punto", escribió.

Pero más allá del escándalo, al menor del clan Kardashian tiene un problema más importante al que hacer frente. Así lo ha explicado a Daily Mail Jan Handzlik, abogado defensor de granes empresas y celebridades que durante cinco años fue fiscal general en Los Ángeles.

"Supongo que, como mínimo, la SEC (Comisión de Bolsa de Valores) comenzará lo que llaman una investigación informal y luego tal vez lo elevará a una investigación formal, lo que les da poder de citación", afirmó.

"En este asunto, tienes una mezcla de cosas que pueden conducir al escrutinio civil y criminal desde el principio: obviamente, el aspecto de celebridad, la gran cantidad de la supuesta exageración y la naturaleza altamente pública. Todo esto es como la hierba gatera para un fiscal o la SEC, porque dará lugar a una cobertura muy fuerte de lo que ocurre", añadió.

Handzlik también cree que el Departamento de Justicia podría abrir una investigación penal con mayores consecuencias: "Esas cosas pueden llevar a la Fiscalía de los Estados Unidos y al Distrito Sur de Nueva York, en particular, a saltar sobre el caso".

Si eso ocurriera, el panorama para Kylie no es nada esperanzador: "Si el Departamento de Justicia decide convertir esto en un caso penal, si hubiera una condena, eso podría incluir el tiempo en la cárcel para cualquier persona responsable", sentenció el exfiscal.

