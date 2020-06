'La Reina del Flow': La serie colombiana más esperada llega a las pantallas de ATV

Debido a la revolución que generó el lanzamiento de la exitosa serie colombiana en diversos países, ‘La Reina del Flow’ llega a las pantallas de ATV para contar su peculiar historia de amor y venganza, una historia que mostrará el empuje de la gente que, a pesar de crecer en condiciones vulnerables, encuentra en la música una salida para superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. Sin duda, esta serie impactará a muchos.

María José Vargas, quien desde pequeña le da vida a Yeimy Montoya, se enamora perdidamente de Charly Flow, quien es interpretado por Juan Manuel Restrepo. Este jovencito atractivo, pero sin talento, se aprovecha de la inocencia de ella para lograr su meta, la fama. La codicia y la ambición desenfrenada que se mezclarán con el mundo del narcotráfico y el deseo de Charly de apoderarse del arte de la joven, lograrán que Yeimy lo pierda todo y pague por un crimen que no cometió.

Tras pasar varios años en la cárcel, Carolina Ramírez, quien interpreta de adulta a Yeimy Montoya, buscará la venganza en el plato que se come frío. Mientras el ahora cantante más aclamado en Colombia, Charly Flow, interpretado por Carlos Torres, disfrutará de la cima en la que se encuentra actualmente.

La producción, que desde siempre se posicionó en los primeros lugares de rating, ganó el primer Emmy Internacional a mejor telenovela y se quedó con el galardón dejando atrás a otras como ‘The River’ de Sudáfrica, y ‘Vidas Opuestas’ de Portugal.

Además de este premio, ‘La Reina del Flow’ también se quedó con dos estatuillas en los India Catalina 2019 como Mejor Producción Favorita del Público y Mejor Talento Favorito del Público.

The International Emmy for Telenovela goes to "La Reina Del Flow (The Queen Of Flow)" produced by Teleset / @CaracolTV! #Colombia #iemmyWIN #iemmys pic.twitter.com/1JMp30VThI