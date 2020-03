Lady Gaga está centrada en su nueva etapa artística. Hace pocos días la cantante presentó un nuevo sencillo, "Stupid Love", y hace tan solo unas horas anunció la fecha estreno de su nuevo disco "Chromatica", que saldrá el próximo 10 de abril.

Y para hacerlo de la mejer manera, la artista también ha querido alejare de uno de sus peores vicios: fumar. La propia Lady Gaga contó su curiosa experiencia con ello.

La cantante siempre ha sido una fumadora empedernida y nunca lo ha ocultado. De hecho, es vox pópuli que consumía marihuana para luchar contra los dolores de su lesión de cadera y que llegó a estar verdaderamente enganchada.

"He sido adicta a esto y en última instancia está relacionado con la ansiedad y es una forma de automedicación y fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco", dijo en 2011 en el programa de televisión "The Z100 Morning Show".



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 4 Nov, 2019 a las 6:37 PST

Pero ahora además ha decidido dejar de fumar tabaco. La cantante, que está de promoción por diversos medios de comunicación, ha pasado por el programa de música neozelandés "New Music Daily With Zane Lowe" y narró cómo ha sido este proceso.

"Ya no fumo. He parado por completo pero fumaba 40 cigarrillos al día", reveló la artista. Lo cierto es que no ha sido nada fácil a pesar de haberlo hecho de golpe: "Lo he dejado de golpe pero ha sido muy duro. No volveré a fumar nunca. Creo que vi a Jesucristo durante una semana. Ha sido horrible", confesó.

Por eso, Lady Gaga ha querido aconsejar a sus seguidores acerca del hábito del tabaco: "Si no fumas, ¡no empieces! Dejarlo luego cuesta mucho". Y aseguró: "Juro que nunca volveré a hacerlo".

Foto: Shutterstock.

espectaculos

alonso.aranda

lady-gaga-y-el-proceso-para-dejar-su-peor-vicio-creo-que-vi-a-jesucristo-durante-una-semana

nedmedia