"No me reconozco": Laura Bozzo luce nuevo aspecto tras dos meses de cuarentena

En esta cuarentena, ocasionada por el coronavirus, Laura Bozzo también ha sido otro de los rostros famosos que se ha refugiado en las redes sociales para seguir en contacto con sus seguidores, a quienes les confesó que ya no soportaba más cómo se veía debido a que el distanciamiento social le impedía reunirse con su equipo de maquillaje y peinado.

Vía Instagram. Sin embargo, esto llegó a su fin, ya que luego de dos meses, la presentadora de televisión se vio en la necesidad de salir, con las debidas medidas sanitarias de seguridad, para cumplir con sus obligaciones, ya que viene preparando un nuevo programa, y de paso pudo al fin ponerse en las manos de su maquillador y peinador.

“Después de dos meses no me reconozco. Maquillada, peinada soy otra. Gracias”, escribió la abogada quien no dudó en lucir su renovada apariencia en su cuenta de Instagram, recibiendo cientos de halagos por parte de sus fans.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO