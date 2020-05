Laura Bozzo muestra su rostro sin maquillaje: "Así me levanto, no se asusten"

La presentadora Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse como pocas veces: sin gota de maquillaje.

A través de Instagram stories, la presentadora de televisión lució su rostro al natural, donde la mayoría de sus seguidores se dieron cuenta de un peculiar detalle que les llamó la atención y es que, como ella misma indicó, no tenía pestañas.

Laura Bozzo en Instagram

Laura Bozzo suele mostrarse ante sus seguidores con una imagen llena de glamour, pero en esta ocasión decidió mostrar su lado más íntimo y por ello les advirtió: "Buenos días. Sí, así me levanto, no se asusten...Soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas", se le escucha decir.

Bozzo comentó que sus pestañas se le quemaron y por ello se está aplicando una serie de productos para recuperarlas. También aprovechó para comentar que tiene una cuenta de Facebook verificada en donde compartirá sus rutinas de ejercicios, las cremas que usa al igual que algunos tutoriales.