Laura Spoya contó que conocido actor peruano la dopó para abusar de ella

Laura Spoya decidió pronunciarse mediante un video en redes sociales para revelar la pesadilla que vivió junto a un conocido actor peruano cuando tan solo era una adolescente de aproximadamente 17 años.

Ella inició contando que aceptó la invitación que el joven le dio para ir a bailar en una conocida discoteca limeña.

"Salí con una persona que ahora es un actor en Perú, no voy a decir quién es, si busca fama, pero no se la voy a dar. Salimos con dos amigos de él, a los previos antes de ir a una discoteca, me tomé 1 pisco sour, uno solo. Me sentí mareada y perdí la noción, me sentí tan mal que me fui al baño sin decirle nada", dijo.

Por suerte, en el baño encontró a una de sus mejores amigas que en la ayudó al verla en ese estado.

"En ese momento me encontré con una amiga, que me dijo: ‘¿qué te pasa? Y me llevó al baño. Le dije: ‘me tomé un pisco sour’. Me llevó a su casa y cuando me levanté al día siguiente le pregunté: ‘¿qué pasó? y me dijo: ‘estabas mal’. Felizmente se me cruzó en el camino porque sabe Dios qué hubieran hecho esos depravados conmigo, porque estoy convencida de que algo metieron al pisco sour", expresó la ex reina de belleza.