¡Led Zeppelin en vivo! Mira aquí cómo ver el concierto 'Celebration Day'

La legendaria banda Led Zeppelin y YouTube se han asociado para un exclusivo evento en el cual será transmitido Celebration Day; el concierto-documental que narra la histórica actuación en vivo de la agrupación, de 2007 en el que rindieron tributo a su querido amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Celebration Day estará disponible únicamente por tres días, en el Canal Oficial de Led Zeppelin en YouTube.

El estreno de este evento será este sábado 30 de mayo, a las 2 p.m. (hora en Perú). Led Zeppelin tomó el legendario 02 Arena de Londres el 10 de diciembre del 2007 para su primer concierto en 27 años, convirtiéndose en uno de los conciertos más anticipados en la historia del rock. Un total de 20 millones de personas aplicaron para un sistema de lotería internacional para adquirir boletos del evento. Los miembros fundadores de la banda; John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant tomaron el escenario junto a Jason Bonham; hijo del difunto, John Bonham. Juntos, tocaron un set de 16 temas; más de dos horas de esa fusión de rock y blues que tanto caracteriza a la banda.

El concierto incluye interpretaciones, ahora legendarias, de temas como ‘Whole Lotta Love’, ‘Rock And Roll, ‘Kashmir’, ‘Black Dog’ y ‘Stairway To Heaven’ (set completo, a continuación). Tanto el video como el audio, fueron reconocidos mundialmente y fueron galardonados con el premio Grammy® al mejor álbum de rock.

El set list de la banda estará integrado por éxitos como: Good Times Bad Times, Ramble On, Black Dog, In My Time Of Dying, For Your Life, Trampled Under Foot, Nobody’s Fault But Mine, No Quarter, Since I’ve Been Loving You, Dazed And Confused, Stairway To Heaven, The Song Remains The Same, Misty Mountain Hop, Kashmir, Whole Lotta Love y Rock And Roll.

